Nuevo fiscal general de Venezuela se compromete a defender los derechos humanos en el país

"Seguiremos trabajando con firmeza por una justicia accesible, transparente y eficiente para todos los venezolanos y venezolanas", aseguró Devoe en su cuenta de X.

Más temprano, la organización Provea instó a Devoe y a la nueva defensora del pueblo, Eglée González -ambos designados el jueves por el Parlamento-, a evitar la impunidad en los casos de "graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad" que, según la organización, sucedieron "al menos desde el 2014" y los que "pudiesen ocurrir en el futuro".

En una nota, la organización no gubernamental señaló que ambos abogados "deben escuchar, tramitar y contribuir a resolver las denuncias y reclamos de la población relacionados con el abuso de poder por parte de funcionarios policiales y militares, entre ellos, las reiteradas prácticas de extorsión, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas".

Por otra parte, la ONG señaló que las designaciones de estos funcionarios se realizaron en "ausencia de reglas claras y públicas sobre el procedimiento y los criterios de evaluación", y agregó que esta "opacidad abrió la puerta a una decisión discrecional, en lugar de una selección basada en méritos, criterios técnicos y probidad".

Devoe, colaborador cercano del chavismo, y González fueron designados por el Parlamento, de mayoría oficialista, luego de que los anteriores titulares, de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo renunciaran en febrero, en medio de la aplicación de la amnistía.

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Recientemente, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, dijo a EFE que Devoe es un "funcionario de absoluta confianza" de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo que, a su juicio, pone en duda la necesaria independencia de una institución como la Fiscalía.