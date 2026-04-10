ONG independiente cree que la crisis en Cuba contribuye a la desprotección de las mujeres

La coordinadora del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), Yianelys Núñez, llamó la atención sobre una "mayor incidencia" de los feminicidios cometidos en las viviendas de las víctimas por parte de sus parejas y exparejas, al presentar en las redes sociales el informe de 2025 sobre la violencia e género en Cuba.

También consideró importante hablar sobre "el nivel de desprotección de las personas desaparecidas y sus familias", así como de la falta de protocolos públicos en Cuba, y la necesidad de "activación automática de alertas" ante la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en Cuba, donde los medios de prensa estatales "no se utilizan para la búsqueda de estas personas".

Explicó que el documento anual del OGAT reúne datos recopilados junto a la plataforma feminista Yo Sí te Creo en Cuba, analiza los feminicidios verificados en 2025, sus patrones y contextos, e incluye también casos de cubanas en el exterior y desapariciones en la isla.

"El informe busca visibilizar la falta de protección institucional y aportar herramientas para la prevención de la violencia hacia la mujer, en un contexto marcado por la crisis humanitaria y la represión política", señaló.

Asimismo señaló que en este periodo analizado se intensifica la crisis humanitaria con los apagones, la escasez de agua, de recursos básicos, el deterioro del sistema de salud y de las instituciones de asistencia social, a lo que se suman otras situaciones el déficit habitacional y el aumento de la pobreza.

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En 2025 se reportaron 40 desapariciones de mujeres y niñas, 26 de ellas fueron localizadas con vida, seis corresponden a personas que aparecieron muertas. De este registro 12 eran menores de edad, según el informe.

Núñez recordó que en Cuba "no existe una ley integral contra la violencia de género, no está tipificado el feminicidio.

En ese sentido denunció la violencia contra las presas políticas de las que "casi hay un centenar en Cuba" y subrayó que de momento "no se registra ninguna mujer excarcelada" tras el reciente indulto de 2.010 personas anunciado por el Gobierno cubano.

El Observatorio de Alas Tensas registró 48 feminicidios el año pasado. En 40 de estos casos predominaron los agresores que fueron parejas (22) o exparejas (18) de las víctimas, para un 83,3 %.

En cuanto al lugar del crimen, de los 48 el informe subraya que hay "una concentración significativa" de los hechos vinculados al ámbito doméstico -30 de ellos (62,5%)-, aunque también en escenarios abiertos.

Por edades la distribución es de 15 a 30 años en quince casos -el mayor número registrado en el ejercicio- lo que representa una exposición "significativa" de las mujeres jóvenes a la violencia feminicida, según las valoraciones del OGAT.

La modalidad de crimen machista más frecuente en 31 de los 48 feminicidios fue el uso del arma blanca (64,6 % del total).

El informe identifica a 22 mujeres afrodescendientes entre las víctimas y otras 29 que tenían personas a su cargo, lo que a juicio de las activistas "agrava el impacto de la violencia feminicida".

El Gobierno cubano ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas han denunciado la falta de acciones concretas, de la prevención al apoyo a las víctimas. .

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender y confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas.