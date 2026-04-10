Opositora venezolana María Corina Machado recibirá Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid

El Consistorio entregará esta condecoración el viernes 17 de abril en la Casa de la Villa, sede tradicional del consistorio, informó Almeida a los periodistas.

El primer edil aseguró que es difícil que las llaves estén "en mejores manos" porque Machado es una mujer "comprometida con los derechos humanos, con la democracia y que ha puesto en peligro su vida y su integridad física".

"Madrid quiere corresponder el esfuerzo de tantos y tantos venezolanos, también los que viven en Madrid, y hacer un homenaje entregando las llaves de una ciudad comprometida con la democracia y los derechos humanos", afirmó el alcalde.

La opositora venezolana confirmó el pasado martes que estará en España la próxima semana a través de un vídeo en el que, junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, hizo una invitación para encontrarse el día 18 con los venezolanos que viven en España.

Durante su estancia, entre otras actividades, mantendrá encuentros con el presidente del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, con la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán, todos del mismo partido.

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También se reunirá con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal.