Pakistán convoca rezos nacionales por el diálogo Irán-EE. UU. entre riesgo de suspensión

El Gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif, que ha declarado dos días festivos por estas conversaciones, pidió a sus ciudadanos que ofrezcan sus oraciones de este viernes para que las negociaciones tengan éxito, aunque la cita está envuelta en incertidumbre por los continuos ataques de Israel al Líbano.

"El gabinete decidió observar un 'día de gratitud' este viernes (hoy) e instó a la nación a ofrecer oraciones por el éxito de las negociaciones de paz en curso", informó el despacho del primer ministro paquistaní.

Las autoridades paquistaníes además han reforzado la seguridad en la capital con el despliegue del Ejército y el cierre de accesos clave. Cerca de la Zona Roja de la ciudad, donde se espera que se llevarán a cabo las discusiones, los mercados y estaciones de gasolina permanecen cerrados.

Fuentes le confirmaron a EFE que los equipos de seguridad de las delegaciones ya están en Islamabad.

La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente JD Vance; el enviado especial para Oriente Medio Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

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Según fuentes citadas por el diario estadounidense Wall Street Journal, los enviados iraníes, cuya asistencia ha sido una de las principales dudas durante los últimos días, llegaron a Islamabad en la mañana de este viernes. La Embajada de Irán en Pakistán no ha confirmado de momento esta información.

Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, anunció este viernes una exención excepcional de visas para las comitivas y la prensa internacional.

La incertidumbre a los preparativos logísticos en Islamabad ha ido en aumento en las últimas horas ante el posible boicot de Irán si no se incluye al Líbano en el cese al fuego.

“Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques”, informaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento formal del Ejecutivo en Teherán.

Si la cita en Islamabad se lleva a cabo, se espera que las delegaciones discutan una propuesta de diez puntos planteada por Irán. El documento incluye mantener el control sobre el estrecho de Ormuz, la aceptación del derecho iraní al enriquecimiento nuclear, el levantamiento de las sanciones y el fin definitivo de la guerra.