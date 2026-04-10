Primer ministro y reyes de Países Bajos viajan a Washington en plena tensión sobre la OTAN

El viaje, el primero de Jetten como primer ministro neerlandés, tiene como objetivo reforzar “los buenos lazos transatlánticos” y la “sólida relación bilateral” entre Países Bajos y Estados Unidos, según la agenda oficial publicada este viernes.

Jetten, liberal progresista que gobierna en coalición con fuerzas de centroderecha, mantendrá una reunión con el exsecretario de Estado Mike Pompeo y participará en un almuerzo de trabajo con asesores económicos de la Casa Blanca.

También se reunirá con senadores republicanos y demócratas integrados en un grupo de trabajo sobre relaciones transatlánticas.

El programa en Washington culminará con una cena en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, a la que asistirán los reyes neerlandeses y el primer ministro.

De forma inusual, Guillermo Alejandro y Máxima pasarán la noche en la residencia presidencial, un gesto interpretado como parte del protocolo diplomático, tras la estancia de Trump en el palacio real Huis ten Bosch durante la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en junio pasado.

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Más allá de la cena, de momento no aparece en la agenda ninguna reunión bilateral entre Trump y Jetten, quién hace su primer viaje a Estados Unidos como primer ministro neerlandés, cargo que ocupa desde finales de febrero.

Esta visita se produce en medio de una tensión creciente dentro de la OTAN: Trump ha criticado duramente a sus aliados europeos por su papel en Oriente Medio e incluso ha insinuado una posible retirada de Estados Unidos de la alianza.

A esto se suman las polémicas declaraciones del presidente estadounidense sobre Irán, en las que llegó a amenazar con la destrucción de la civilización iraní si no se cumplían sus exigencias en el estrecho de Ormuz, lo que ha generado críticas desde varios gobiernos, incluida La Haya.

Preguntado si es idónea la visita a Estados Unidos en este momento, Jetten ha defendido mantener el viaje como una oportunidad para el diálogo y señaló que “aprovechará el momento” para hablar sobre “la importancia del derecho internacional y la estabilidad en Oriente Medio”.

Los partidos de oposición de izquierdas, sin embargo, consideran que el viaje envía una señal equivocada en el actual contexto.

El encuentro con Trump será especialmente sensible para Jetten, primer jefe de un gobierno neerlandés abiertamente homosexual, que en el pasado fue crítico con el mandatario estadounidense, a quien llegó a calificar de "criminal condenado" y “misógino” que “coquetea abiertamente con dictadores”.

Los reyes visitarán también Filadelfia y continuarán su agenda el martes y miércoles en el Estado de Florida, acompañados por miembros del Gobierno.

El exprimer ministro neerlandés Mark Rutte, ahora secretario general de la OTAN, mantuvo una relación públicamente cordial con Trump durante su primera presidencia (2017-2021), y ambos líderes llegaron a describir su vínculo como “muy bueno”.