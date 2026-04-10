Rusia condena a 19 años de cárcel por corrupción al exviceministro de Defensa Pável Popov

"Condenamos a Popov a una pena de privación de libertad de 19 años en una colonia penitenciaria de alta seguridad", declaró la corte, citada por la agencia rusa RIA Nóvosti.

Además, el tribunal le privó del grado de general retirado y le impuso una multa de 85 millones de rublos (1,1 millones de dólares).

El tribunal también satisfizo las demandas civiles presentadas por el Ministerio de Defensa de Rusia y el Parque Patriot, confiscándole al exviceministro 32,9 millones de rublos (427.000 dólares).

Popov fue detenido en agosto de 2024 dentro de una campaña contra la corrupción en la cúpula militar rusa que abarcó a toda una serie de altos funcionarios del Ministerio y sus dependencias, la mayor purga de este tipo efectuada en Rusia.

Según los investigadores, entre 2021 y 2024, período durante el cual Popov respondía por el desarrollo, mantenimiento y funcionamiento del parque Patriot del Ministerio de Defensa ruso, se enriqueció a costa de esta institución junto a otros funcionarios.

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El Comité de Investigaciones de Rusia (CIR) indicó que el exviceministro se confabuló con el director del parque, Viacheslav Ajmédov, y el subdirector de la Dirección principal de desarrollo de innovaciones del Ministerio de Defensa, mayor general Vladímir Shésterov, presuntamente vinculados a un desfalco de más de 40 millones de rublos (más de 470.000 dólares).

Las autoridades rusas descubrieron que Popov utilizó recursos del parque Patriot para construir y reformar su casa en el distrito de Krasnogorsk de la región de Moscú.

Además, los investigadores establecieron que obligaba, mediante sus subordinados, a los empresarios que tenían contratos con el parque a hacer reformas en inmuebles de su propiedad sin pagar por esos trabajos.

Tras concluir la construcción de la casa de campo y otros inmuebles en las afueras de Moscú, Popov continuó cargando a cuenta del parque Patriot los gastos vinculados a un terreno de su propiedad de unas tres hectáreas.

El CIR estableció que, además de ese terreno con varias casas, Popov y sus familiares poseen otros inmuebles en varios barrios de lujo de Moscú por un valor de más de 500 millones de rublos (5,5 millones de dólares).