Rusia no discutió con EE.UU. ni Ucrania el alto el fuego anunciado por Putin

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió negativamente ante la pregunta realizada por la agencia rusa TASS si se había discutido el alto el fuego anunciado para los días 11 y 12 de abril.

En las últimas semanas, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, propuso repetidamente una tregua para dichas festividades.

"La gente necesita una Pascua sin amenazas y un avance real hacia la paz, y Rusia tiene una oportunidad de no volver a los ataques tras la Pascua", reaccionó ayer Zelenski ante el anuncio ruso.

“Se declara un alto el fuego desde las 16:00 horas (13:00 GMT) del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026”, señaló ayer el comunicado oficial del Kremlin.

Este será el cuarto alto el fuego desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

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El primero se declaró en 2023 para el día de la Navidad ortodoxa, del 6 al 8 de enero.

El segundo, para la Pascua de 2025, del 19 al 21 de abril.

Un tercer alto el fuego se declaró del 8 al 11 de mayo, en conmemoración del 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.

Mientras tanto, las negociaciones para poner una solución al conflicto siguen en pausa desde la última ronda trilateral celebrada en la ciudad de Ginebra a mediados de febrero.

La guerra de Irán interrumpió el proceso de paz, que había mostrado escasos avances, ya que Estados Unidos se volcó en la guerra en Oriente Medio.

Hoy mismo Zelenski recordó que siguen esperando en Kiev a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, con quienes habían acordado un próximo encuentro.