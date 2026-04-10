Sánchez emplaza a la UE a actuar ante Israel: "No permitamos una nueva Gaza en el Líbano"

Sánchez pidió a la UE actuar con coherencia y empatía y responder a un país, Israel, que está "atropellando y violando" muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, aseguró en el European Pulse Forum, organizado por Político y BeBartlet en la ciudad de Barcelona.

Así se refirió a la actual operación militar israelí en territorio libanés y la ofensiva en la franja palestina de Gaza, que ha causado más de 72.000 muertos, según el ministerio gazatí de Sanidad, después de que el brazo armado del movimiento islamista Hamás matara a 1.200 personas y secuestrara a 250 el 7 de octubre de 2023.

El jefe del Ejecutivo, que abogó por reforzar la autonomía de la UE, insistió en la necesidad de una política exterior, de seguridad y defensa común europea y, en ese contexto, apostó por avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo, "no en diez años, ni en dos".

Como segundo pilar defendió un mercado y un marco financiero comunes para crecer más y, en tercer lugar, reivindicó la Europa social, con la mirada puesta en los problemas para acceder a la vivienda.

Sánchez animó a "recuperar la ambición del europeísmo" y reforzar el lugar de la UE en el mundo sin caer en la tentación de aislarse o de resignarse ante el auge de las fuerzas reaccionarias que amenazan el proyecto común europeo.

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Frente a las fuerzas que sostienen que la UE se está quedando atrás y ha perdido el pulso, el gobernante español consideró que, si el éxito de un modelo se mide por el bienestar de sus ciudadanos, "Europa no es el problema, es la referencia".

Y España, añadió, es un "modelo de éxito" que nunca hubiera sido posible sin ese paraguas europeo y que ha demostrado, por ejemplo, que es posible crecer y crear empleo estable protegiendo el medio ambiente.

El objetivo debe ser una Europa "más integrada y más soberana", incidió, menos dependiente de terceros actores y con una voz propia: "Nuestra autonomía no es una opción, es una condición indispensable para nuestra supervivencia política, económica y también social".

Y en ese camino, Sánchez insistió en dos principios irrenunciables: mantenerse abiertos al mundo, lo que implica, a su juicio, reforzar los lazos comerciales, de Estados Unidos a China, y apostar por una inmigración legal, segura y ordenada. Y defender con firmeza el derecho internacional y un orden global basado en reglas.

Según Sánchez, Europa es "confianza, predictibilidad y estabilidad" en un mundo incierto. Mientras crecen las barreras comerciales, explicó, la UE debe seguir abierta; y cuando retrocede la solidaridad global, tiene que "rearmarse moralmente" para contribuir a la paz.