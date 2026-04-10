Seis meses de tregua en Gaza y la población sigue atrapada en una guerra silenciosa

La tregua, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras más de dos años de ofensiva israelí, ha reducido la intensidad de los bombardeos, pero ha cambiado poco la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes de la Franja, que siguen desplazados, sin acceso a servicios básicos y bajo constante amenaza de violencia.

"Este alto el fuego es un chiste, la guerra continúa, siguen los ataques por aquí, los asesinatos por allá", relata a EFE Jamis Ozman, desplazado al Refugio de los Mártires de Al Aqsa, en el centro de la Franja. "Vamos de mal en peor, y no sabemos a dónde ir; es el mismo sufrimiento, el mismo cansancio y la misma humillación", añade.

Los datos oficiales reflejan la magnitud de la crisis: desde el 10 de octubre se han registrado al menos 736 muertos y 2.035 heridos en ataques israelíes, incluidos al menos 180 niños, según el último recuento del Ministerio de Sanidad vinculado al Gobierno de Hamás.

Al menos 200 murieron cerca de la 'línea amarilla', frontera imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes al inicio de la tregua y desde donde aún operan grupos armados locales con la connivencia de Israel, que continúa controlando más del 54 % de la Franja, según denuncia un informe liderado por ONG como Oxfam y Save the Children.

En total, más de 72.000 gazatíes han perdido la vida desde el inicio de la campaña israelí en octubre de 2023.

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La vida diaria en el enclave sigue marcada por la escasez y los altos precios. "Los precios de los alimentos suben y bajan. Ahora el paquete de harina cuesta 140 o 150 (séqueles, unos 40 euros) y el kilo de tomates vale 17 o 18 (unos 5 euros); eso es muy caro", explica Ozman.

"Se pueden ver colas frente a los comedores solidarios y las panaderías; escasean los medicamentos y todas las necesidades básicas", coincide una gazatí desplazada al sur de la Franja durante una conversación con EFE.

El paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, permanece limitado. Desde su reapertura parcial en febrero, solo una media de 30 personas al día ha podido salir, incluyendo acompañantes, y la evacuación de pacientes graves se encuentra paralizada tras el ataque a un convoy médico que causó la muerte de un conductor de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS estima que más de 18.500 personas requieren atención médica urgente fuera del enclave, incluidos 4.500 niños y pacientes con cáncer.

El trabajo humanitario está además amenazado. El Supremo israelí aplazó 'in extremis' el 27 de febrero la decisión del Gobierno israelí de prohibir operar en Gaza y Cisjordania a 37 ONG internacionales, entre ellas Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Acción contra el Hambre y Cáritas.

Aunque por el momento pueden seguir funcionando en los territorios palestinos, denuncian que desde el 1 de marzo -cuando iba a entrar en vigor la medida, pendiente de una apelación- Israel no deja entrar suministros a esas organizaciones, que evacuaron a su personal extranjero antes de esa fecha.

La medida amenaza hospitales de campaña, servicios de agua y saneamiento, asistencia alimentaria y nutrición infantil, afectando a los dos millones de habitantes de Gaza. La ONU y la Unión Europea la calificaron de "intolerable", mientras Hamás y la Autoridad Palestina la denunciaron como un intento de impedir la supervisión humanitaria.

Las restricciones a la prensa internacional muestran otra cara de la crisis. Israel mantiene vetada la entrada independiente de periodistas a Gaza, y el Tribunal Supremo aplazó hasta el 24 de mayo su decisión sobre el acceso de la prensa extranjera.

Además, la violencia contra periodistas no ha cesado durante la tregua. "Hoy hemos enterrado a un periodista asesinado, un hombre grande, que comunicó nuestra voz al mundo, que Dios tenga piedad de él", se lamenta a EFE una madre gazatí tras el funeral del reportero de la cadena catarí Al Jazeera Mohamed Washah, asesinado por Israel.

Seis meses después, la segunda fase del alto el fuego anunciada por Estados Unidos en enero, sigue paralizada, especialmente tras el inicio de la guerra con Irán.

El comité de palestinos que debería gobernar Gaza y comenzar la reconstrucción aún no ha podido entrar al enclave y no hay claridad sobre la financiación de salarios ni sobre cómo operarán bajo el control mayoritario de Hamás.

El desarme parcial de los islamistas también sigue en el aire: EE.UU. propone una entrega gradual de armas, mientras Israel insiste en que Hamás no mantenga fuerzas armadas.

Mientras tanto, la Franja permanece devastada. La mayoría de su población continúa durmiendo en tiendas de campaña y refugios precarios, con la entrada bloqueada de materiales de reconstrucción, lo que hace prever años de dificultades antes de cualquier recuperación.

Ismael Nofal, desplazado en el centro de Gaza, resume la situación para EFE: "En los últimos seis meses la vida ha sido casi igual. Vivimos en el mismo círculo vicioso de los últimos dos años".

"Dicen al mundo que no hay guerra. Ahora estamos peor", concluye el también desplazado Mahmud Wadi.