Starmer quiere fortalecer la energía y la defensa del Reino Unido ante la crisis iraní

En un artículo escrito y publicado hoy en el diario The Guardian, el líder laborista expresa la necesidad de que el Reino Unido fortalezca su resiliencia a nivel nacional y con sus aliados europeos a fin de no estar a merced de acontecimientos internacionales.

"Por eso, desde la energía hasta la defensa y las políticas sociales clave, aspiramos a transformar nuestro país", señala.

El primer ministro resalta que su país ha sufrido crisis como la financiera de 2008, el Brexit, la covid-19 y la guerra de Ucrania, para lo que siempre se aplicaron soluciones temporales.

"Pero esta vez será diferente. La guerra de Irán debe marcar un antes y un después, porque la forma en que salgamos de esta crisis nos definirá a todos durante una generación", explica Starmer sobre el problema económico que puede surgir por la guerra en Irán.

"En lugar de aspirar a regresar al mundo de 2008, forjaremos un nuevo camino para el Reino Unido, uno que fortalezca nuestra energía, nuestra defensa y nuestra seguridad económica en esta nueva era. Porque la realidad es que el mundo ha cambiado: ya no vivimos en las condiciones favorables de principios de este siglo. El mundo actual es más volátil y peligroso que nunca", añade.

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Ante la guerra de Irán, el jefe del Gobierno defiende que se ha él se ha guiado por el interés nacional al apoyar una desescalada, la diplomacia y la rápida reapertura del estrecho de Ormuz.

"Desde el principio dejé claro que el Reino Unido no se vería involucrado en una acción militar ofensiva, y así fue. Pero cuando Irán atacó a sus vecinos, hicimos lo correcto. Interceptamos drones, derribamos misiles, protegimos vidas e intereses británicos", subraya.

El primer ministro británico, Keir Starmer, tiene previsto regresar hoy al Reino Unido tras visitar Catar, Baréin, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Anoche habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que coincidió en la necesidad de contar con un plan "práctico" que permita restablecer el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, según informó un portavoz de Downing Street.