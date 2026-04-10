Tribunal británico condena a 2 hombres a 19 años por contrabando de 5.000 inmigrantes

Los dos hombres son dos kurdos iraquíes, ambos residentes legales en Reino Unido, que operaban "una sofisticada trama" desde un negocio de lavado de automóviles en Caerphilly (Gales), según señaló el tribunal.

Los inmigrantes traídos de contrabando pagaban cantidades de entre 3.000 y 25.000 libras (3.400 euros y 29.000 euros) según la "calidad" del viaje, que podía ser en camiones contenedores, camuflados entre la mercancía, en su versión más barata, en barco o en avión, provistos de pasaportes falsificados, en la versión más elaborada.

Eran "como una agencia de viajes, casi como Tripadvisor, porque luego hacían sus valoraciones (rating) entre las comunidades (de compatriotas)", señaló Derek Evans, comandante de la Agencia Nacional contra el Delito.

En cuanto al pago, utilizaban el sistema de la "hawala", común en países musulmanes, en el que el dinero es depositado por una persona de confianza en el lugar de destino (Reino Unido, en esta caso) después de que el candidato a emigrar haya depositado esa misma cantidad en el país de origen y lo haya dejado en poder de otro miembro de la red. Así se difumina la relación entre el cliente y la red.

Los inmigrantes, entre ellos adultos y a con frecuencia familias enteras con niños, eran animados a filmar con sus propios teléfonos su periplo a través de Europa y dejar sus comentarios sobre la experiencia en redes de TikTok o Telegram.

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Los "clientes" de esta red eran principalmente de Irak, Irán y Siria, y en sus periplos para llegar al Reino Unido atravesaban en algunos casos Bielorrusia, Moldavia, Bosnia, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, Italia, Francia y Alemania, antes de recalar en territorio británico.