Trump destina más de 250 millones de dólares para pagar a policías que arresten migrantes

Bajo los llamados modelos de 'Task Force', el Gobierno da la potestad e incentiva a las autoridades locales a arrestar migrantes, según datos publicados por la organización FWD.us

En total, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado este tipo de acuerdos con el Gobierno federal, que ha desembolsado más de 100.000 dólares por departamento, con un bono adicional de 7.500 por cada agente de policía que entre en el programa.

Este tipo de acuerdos financieros, señaló la vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, Felicity Rose, "incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores".

Cuando se anunció la iniciativa, en septiembre del 2025, Seguridad Nacional aseguró que ayudaría a arrestar y deportar a "lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas".

Sin embargo, bajo el Gobierno de Trump, más de un 70 % de las personas que están retenidas en centros de detención para migrantes no han sido condenadas por ningún crimen y los que sí tienen sentencias, son en su mayoría por delitos menores, incluyendo violaciones de tráfico, según datos del centro TRAC de la Universidad de Syrause.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y es que, según documentos internos de ICE, filtrados en marzo por el periodista independiente Ken Klippenstein, los agentes de policía que participen en el programa solo empiezan a recibir los bonos extra cuando arrestan a su primer migrante.

El programa de colaboración con DHS, también incluye compensaciones por detener a menores no acompañados, de acuerdo con los documentos filtrados.

Florida y Texas son los dos estados en los que más departamentos policiales han firmado este tipo de acuerdos, 270 y 161 respectivamente, según los datos recopilados por FWD.us

En total, las distintas autoridades locales en Florida han recibido más de 149 millones de dólares en desembolsos federales por su colaboración con DHS, y las de Texas unos 13 millones.

Según estimados de FWD.us, DHS ha entrenado a entre 13.800 y 15.800 policías en todo el país para que puedan realizar labores de migración.