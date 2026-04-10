Ucrania propone unir fuerzas con la industria de defensa europea para hacer frente a Rusia

Chentsov explicó en el European Pulse Forum, organizado por Politico en Barcelona, que Ucrania está reforzando su "cooperación" con sus aliados europeos y aseguró que la experiencia ucraniana adquirida en estos cuatro años, desde el inicio de la invasión rusa, puede ser útil para el desarrollo de la industria de defensa europea.

"La experiencia ucraniana es valorada por los gobiernos europeos", destacó Chentsov, quien señaló, sin embargo, que "solo Ucrania y Rusia saben cómo luchar" en este "nuevo tipo de guerra".

Por ello, si Ucrania y la Unión Europea "unen fuerzas", teniendo en cuenta la experiencia ucraniana en la guerra y las capacidades tecnológicas y financieras europeas, "podemos contrarrestar cualquier agresión rusa", aseguró.

El jefe de la misión ucraniana compartió foro con vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PSC, Javi López; el exministro de Defensa eslovaco Martin Sklenár y el secretario general de la Asociación de Industrias Aeroespaciales, de Defensa y Seguridad de Europa, Camille Grand.