Un muerto y 27 heridos en el accidente de un bus turístico en las Islas Canarias (España)

Tanto el hombre fallecido como las personas heridas estaban alojados en un complejo turístico de Playa Santiago y se trasladaban hasta San Sebastián de La Gomera. Aparte del conductor, que es uno de los heridos, en el vehículo viajaban 27 turistas británicos, que eran todos los ocupantes.

El accidente de este autobús privado se produjo, como se puede observar en una fotografía difundida por emergencias, cuando se salió de la vía en una curva por motivos desconocidos y cayó varios metros.

No obstante, fuentes próximas a la investigación consultadas por EFE indicaron, como una de las hipótesis, que el siniestro se debió a un fallo de los frenos, según lo manifestado por el conductor.

Hace aproximadamente un año, el 13 de mayo de 2025, también una mujer de 73 años falleció y otras once personas resultaron heridas al volcar un autobús en la carretera GM-2, en San Sebastián de La Gomera, cerca del lugar de este accidente.

La isla canaria de La Gomera, con una superficie de poco más 360 kilómetros cuadrados, tiene una escarpada orografía de gran riqueza natural, en la que destaca el bosque milenario del Parque Nacional de Garajonay.