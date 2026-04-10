Xi aboga por trabajar con la líder opositora de Taiwán para "buscar la paz en el estrecho"

"La gran tendencia del rejuvenecimiento de la nación china no cambiará, ni cambiará la corriente histórica que lleva a los compatriotas de ambos lados del estrecho a acercarse y unirse cada vez más", afirmó el mandatario durante un encuentro con Cheng Li-wun, presidenta del KMT, principal fuerza de la oposición de Taiwán, en Pekín.

En sus palabras iniciales, retransmitidas en directo por el canal de televisión taiwanés CTi News, Xi señaló que, a pesar de las "vicisitudes de la historia", los ciudadanos de Taiwán "nunca han olvidado que sus raíces están en el continente".

"Incluso en los años dolorosos en los que Taiwán estuvo ocupado, los compatriotas taiwaneses mantuvieron una fuerte conciencia nacional china y un arraigo firme en la cultura china, e incluso sacrificaron sangre y vida para demostrar que son miembros inseparables de la gran familia de la nación china", aseveró.

El líder chino subrayó que el mundo de hoy "no es un lugar tranquilo" y que la paz es "sumamente valiosa", al tiempo que recalcó que, por muchos cambios que experimente la situación en el estrecho de Taiwán, "la dirección general del progreso humano no cambiará", en referencia a una eventual "reunificación" entre la isla y el continente.

"Los compatriotas de ambos lados del estrecho somos chinos; una misma familia quiere paz, desarrollo, intercambio y cooperación. Este es el deseo común", apuntó.

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Esta reunión con Cheng, la primera celebrada entre los máximos dirigentes del Partido Comunista chino (PCCh) y el Kuomintang en casi una década, tiene como propósito "salvaguardar la paz y la estabilidad", "impulsar el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho" y permitir que las generaciones futuras "compartan un futuro prometedor", dijo Xi.

"Estamos dispuestos, sobre la base política común de mantener el 'Consenso de 1992' y oponernos a la 'independencia' de Taiwán, a reforzar los intercambios y el diálogo junto con todos los partidos, grupos y sectores sociales de Taiwán, incluido el Kuomintang, para buscar la paz en el estrecho, el bienestar de los compatriotas y el rejuvenecimiento de la nación", sentenció.

Este encuentro se produce en un momento especialmente sensible, a pocas semanas del encuentro previsto en Pekín entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, y tras años de creciente presión militar de China sobre Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por Pekín como parte de su territorio.