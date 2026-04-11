Acusado un hombre tras muerte de 4 migrantes que trataban de cruzar el Canal de la Mancha

El sospechoso, identificado como Alnour Mohamed Ali, fue acusado por las autoridades británicas de poner en peligro la vida de cuatro personas -dos hombres y dos mujeres aún sin identificar- durante un viaje por mar al Reino Unido después de que estas se ahogasen tras intentar embarcarse en un bote frente a la costa de Saint Etienne au Mont, cerca de Calais (Francia).

De acuerdo con la Agencia Nacional del Crimen británica (NCA), Ali habría sido el presunto piloto de la embarcación que llevaba a los fallecidos desde Francia al Reino Unido y se prevé que comparezca este mismo sábado ante el Tribunal de Magistrados de Folkestone, en Kent (sureste de Inglaterra).

Según la NCA, unas 38 personas fueron devueltas a la costa francesa el jueves, pero otros 74 inmigrantes en situación irregular lograron continuar su viaje a bordo de embarcaciones hacia el Reino Unido.

Ali fue arrestado por investigadores de la NCA el viernes en Manston, también en la región de Kent, en virtud de la reciente ley británica de Fronteras, Seguridad, Asilo e Inmigración, que introdujo como delito penal en 2025 el poner en peligro a otra persona durante un viaje por mar al Reino Unido desde Francia, Bélgica o Países Bajos.

Por su parte, la Fiscalía francesa ha abierto una investigación sobre las circunstancias del suceso y las cuatro víctimas mortales, en la que también están colaborando las autoridades británicas.

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De acuerdo con los datos del Ministerio británico del Interior, más de 5.000 migrantes han llegado al Reino Unido de manera irregular tras cruzar el Canal de la Mancha en lo que va de 2026.