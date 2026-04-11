Arabia Saudí recibe aviones de combate de Pakistán en el marco de un acuerdo de defensa

El Ministerio de Defensa saudí anunció en un comunicado "la llegada de una fuerza militar de la República Islámica de Pakistán a la base aérea Rey Abdulaziz", en el este de Arabia Saudí, compuesta por "aviones de combate y de apoyo de la Fuerza Aérea de Pakistán".

Pakistán y Arabia Saudí, que mantienen históricamente estrechos vínculos políticos, militares y económicos, firmaron en septiembre del año pasado un acuerdo estratégico de defensa mutua que establece que cualquier agresión contra uno de ellos será considerada un ataque contra ambos.

La llegada de los aviones corresponde a ese acuerdo y tiene "el objetivo de fortalecer la coordinación militar conjunta y elevar el nivel de preparación operativa entre las Fuerzas Armadas de ambos países, contribuyendo así a la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional", añade el comunicado saudí.

La llegada de los cazas pakistaníes se produce el mismo día en el que equipos negociadores de Estados Unidos e Irán se encuentran en Islamabad para dar el pistoletazo de salida a unas conversaciones que tienen como objetivo poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Pakistán ha condenado tanto los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán como el lanzamiento de misiles y drones de Teherán contra los países árabes del golfo Pérsico, algo que ha advertido que viola el derecho internacional y aumenta el riesgo de una escalada en Oriente Medio.

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El viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, afirmó al poco del inicio de la guerra que Islamabad había recordado a Teherán la existencia de su pacto de defensa con Arabia Saudí, mientras mantenía contactos con ambos países para tratar de reducir las tensiones.

Sin embargo, los ataques atribuidos a Irán contra el reino del golfo Pérsico continuaron, lo que aumentó la presión sobre el acuerdo de defensa firmado entre Islamabad y Riad.