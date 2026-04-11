Bolivia autoriza al sector privado a importar y exportar electricidad en fronteras

La institución señaló en un comunicado que un decreto abre la posibilidad de que "actores públicos, privados o asociaciones público-privadas desarrollen proyectos en un entorno de competencia".

Hasta ahora, la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) era la única autorizada para realizar las conexiones con los mercados de países vecinos.

Según la fuente, el decreto respalda los acuerdos alcanzados en marzo pasado por los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para "consolidar la integración energética regional".

El sistema eléctrico boliviano depende de las termoeléctricas que funcionan con gas natural, lo que, según reconocen las autoridades, supone una situación crítica debido a las bajas reservas de ese recurso natural.

El viceministro de Electricidad, Marcelo Blanco, anunció hace unos días que se emitirán decretos para facilitar la inversiones privadas sobre todo en las energías renovables.

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Además, el Gobierno de Paz prepara una nueva ley eléctrica para reemplazar la vigente desde 1994 e impulsar el desarrollo del sector, tras considerar que la dependencia del gas pone en riesgo el suministro de electricidad en el país.

El expresidente Evo Morales (2006-2019) nacionalizó la generación de electricidad en 2010 y la distribución en 2012, dejando sin efecto contratos con empresas españolas, francesas y británicas.