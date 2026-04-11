Brusca caída en las encuestas y aluvión de anuncios: el primer mes de Kast en Chile

"Ha sido un gran mes de trabajo", dijo el viernes a los periodistas el fundador del Partido Republicano chileno, que ganó en diciembre con el 58 % de los votos y hoy tiene una aprobación ciudadana promedio del 40 % y una reprobación que se ha duplicado.

La decisión de subir el precio de los combustibles y no recurrir a un mecanismo estatal para amortiguar el alza producida por la guerra en Oriente Medio explica en gran medida esta abrupta caída, aunque también las altas expectativas que tenía la ciudadanía, según expertos.

En sus primeras horas en el cargo, en un gesto poco habitual en la tradición chilena, Kast firmó una batería de decretos, entre ellos uno que instruía una auditoría total a la anterior Administración del progresista Gabriel Boric.

Desde aquel 11 de marzo, el ultraderechista ha viajado a la frontera norte para iniciar la construcción de su anunciada franja antimigración y ha dicho que estudia indultar a expolicías condenados por violaciones a los derechos humanos en las marchas de 2019.

También ha ordenado a todos los Ministerios un recorte del 3 % y retirado decenas de decretos que estaban en tramitación para revisarlos, como el que protegía al pingüino de Humboldt o el Plan Nacional de Derechos Humanos.

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Entre medidas, ha quitado el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU y ha anunciado un proyecto de ley con 40 medidas, que todavía no presenta al Parlamento y que incluyen una bajada del impuesto a las empresas, ajustes a la gratuidad de la educación universitaria o la eliminación temporal del IVA para la compra de vivienda.

Esta última semana, además, ha anunciado una batería de medidas para frenar la violencia en las escuelas, como la revisión de las mochilas.

"Está aplicando la estrategia creada por Steve Bannon (exasesor de Trump), que se conoce como 'inundar la zona' y consiste en saturar la agenda mediática, confundir a la oposición y evitar que ninguna crisis se consolide", explicó a EFE Alejandro Olivares, de la Universidad de Chile.

El riesgo, apuntó, es que se puede terminar transmitiendo "una sensación de sobreactividad sin jerarquización de prioridades y una imagen de mucho desorden en el Gobierno".

"Esta estrategia no solo confunde a la oposición, también al Gobierno. En casos como los de Trump o Milei, donde la derecha tradicional estaba debilitada, funcionó. Aquí, Chile Vamos es un actor relevante y hay confusión en sus filas", indicó por su parte a EFE Mario Herrera Muñoz, de la Universidad de Talca.

Padre de 9 hijos y declarado antiabortista, Kast es el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en democracia y en respaldar la dictadura militar.

En campaña, se comprometió a no dar la "batalla cultural" y crear un "Gobierno de emergencia" para solucionar las tres "crisis" que considera que vive Chile (delincuencia, migración irregular y economía), algo que, según Herrera Muñoz, no ha cumplido.

"La agenda hoy está copada de anuncios, pero no ha girado sobre ninguna de estas tres problemáticas", apuntó el académico, quien declaró que la pérdida de aprobación de Kast se explica principalmente por el desencanto que tienen aquellos ciudadanos que le votaron sin estar muy convencidos.

El gran punto de quiebre ocurrió el 23 de marzo, cuando el Gobierno anunció un aumento histórico de casi medio dólar por litro en los combustibles, la mayor subida en décadas.

Tras el anuncio, se registraron cacerolazos en algunas ciudades y largas filas en gasolineras de todo el país, y hubo amenazas de huelga por parte de los transportistas.

Un sondeo realizado a expertos por Banco Central elevó la proyección de la inflación de un 3 a un 4,3 % para este año debido a los combustibles.

La manera de comunicar la medida -"sin preparación, sin gradualidad, sin un análisis creíble y metiendo entre medio el tema de Bachelet para desviar la atención"- fue el problema, según Olivares.

"En menos de un mes está dilapidando su capital político a una velocidad bastante preocupante. Si no logra mostrar algún resultado concreto en seguridad -su ventaja comparativa-, la agenda económica va a consumir el debate y el Gobierno va a entrar en una espiral de desaprobación difícil de revertir", concluyó.