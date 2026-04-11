Cárcel para presunto responsable de abuso sexual y asesinato a niña de 11 años en Colombia

Según la Fiscalía, los hechos se remontan al 2 de agosto de 2024, cuando la menor salió de su vivienda rumbo al colegio, pero nunca llegó a clases, lo que llevó a su familia a reportar la desaparición y activar la búsqueda.

Las autoridades indicaron que durante las labores de localización fue encontrado un objeto personal de la niña en el trayecto habitual hacia la escuela, lo que permitió orientar el operativo.

Posteriormente, el cuerpo fue hallado en una zona boscosa del municipio.

De acuerdo con la investigación, el presunto agresor interceptó a la niña mientras iba hacia el centro educativo.

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía incluyen testimonios de habitantes del sector que habrían visto al sospechoso con elementos hallados en el lugar donde fue encontrado el cuerpo, así como otros indicios materiales que lo vincularían con el crimen.

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Un fiscal de la Seccional Chocó le imputó los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado.

El procesado no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.