Colonos israelíes matan a un palestino de un disparo cerca de Ramala, en Cisjordania

"El joven Ali Majed Hamadneh (23 años) murió a causa de las balas de los colonos durante su ataque a la ciudad de Deir Jarir, al noreste de Ramala, donde una bala le atravesó la espalda y el pecho y llegó al Complejo Médico Palestino en estado muy crítico", recoge el comunicado de las autoridades palestinas.

Un activista palestino dedicado a la documentación de los ataques de colonos informó a EFE de fueron estos los que perpetraron el disparo y no soldados del Ejército israelí, que llegaron poco después y clausuraron la entrada a la aldea.

Imágenes compartidas por la red de activistas a la que pertenece muestran un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas israelíes atravesado en una de las entradas por carretera a Deir Jarir.

Una hora antes de que Sanidad y los activistas confirmaran la muerte de Hamadneh, estos últimos denunciaban la entrada de colonos con sus rebaños (una práctica de acoso a la población palestina habitual) en territorio de Deir Jarir.

El Ejército de Israel aún no se ha pronunciado al respecto.

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Los colonos israelíes, que residen en asentamientos en Cisjordania en violación del derecho internacional acosan a diario a las poblaciones palestinas, tanto con incursiones en sus pastos y huertos con ganado para destrozarlos como con ataques violentos.

Aunque las Fuerzas Armadas israelíes acuden a los lugares de estos ataques en ocasiones, defienden habitualmente a los colonos ante la respuesta de las poblaciones palestinas locales.

Ocho palestinos han sido asesinados por colonos desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra con Irán y se desató una ola de violencia a manos de por estos israelíes residentes en Cisjordania. Son nueve en lo que va de año.

En total, 33 palestinos han muerto en ataques israelíes (incluyendo a la Policía y el Ejército) en lo que va de año, ocho de ellos menores de edad, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).