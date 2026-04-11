Cómo los requisitos de Irán condicionan los seguros de los buques que quieran cruzar Ormuz

"Información como la bandera, los intereses de la naviera o de la carga son datos que actualmente se requieren para poder cotizar los riesgos de guerra", explica Aon, el bróker de seguros y empresas de servicios profesionales.

La responsable de Aviación, Transporte y Logística de Aon España, Nannette Wong, explica a EFE que, incluso cuando un riesgo no implica aparentemente intereses de países contrarios a Irán, "no estaría exento de sufrir un ataque por error".

De esta manera, las aseguradoras evalúan con los modelos de riesgo la autorización de la Guardia Revolucionaria como factor de mitigación, por lo que los navíos que certifiquen el cumplimiento de los requerimientos del régimen son clasificados como de menor riesgo que aquellos que no pueden hacerlo.

Estas medidas se añaden a la estructura de los seguros de un buque petrolero, que se basan en tres coberturas: el casco, que protege el barco como activo físico; de responsabilidad civil frente a terceros, que cubre tripulación, carga y contaminación; y de riesgo de guerra, el más demandado ahora para Ormuz.

Antes de que EE.UU. e Israel comenzaran a bombardear Irán el 28 de febrero, la prima de guerra para un gran petrolero suponía entre el 0,1 % y el 0,125 % del valor del buque por viaje.

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Pero con esta tensión bélica, los incrementos han sido "como mínimo del 200 % y el 300 %", y en algunos casos han llegado "incluso al 1.000 %, lo que hace inviable económicamente el trayecto a los armadores", sentencia Wong.

Y ello porque toda la zona del golfo Pérsico y del mar de Omán es ahora "de riesgo máximo", añade la experta de Aon.

A los pocos días de comenzar la guerra, el Comité de Guerra de Londres, organismo clave del mercado de seguros marítimos, amplió el riesgo elevado a las aguas de Baréin, Yibuti, Kuwait, Omán y Catar, además del propio estrecho.

A partir de ese momento, los aseguradores podrían cancelar las coberturas anuales de guerra y renegociar las condiciones viaje a viaje.

El cierre de Ormuz y esta nueva calificación provocó que el tráfico de unos 40 petroleros diarios en el estrecho se convirtiera en cero.

Según MarineTraffic, a finales de la semana cientos de buques permanecen atrapados en la región, así que el acuerdo de tregua de dos semanas alcanzado el 7 de abril entre EE.UU. e Irán no ha tenido ningún efecto en el mercado asegurador naviero.

"Incluso con un alto el fuego definitivo, las primas tardarán en bajar hasta que los aseguradores realmente perciban una reducción real en el riesgo", advierte Wong.