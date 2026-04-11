Confirman la muerte por ahogamiento de un tercer universitario hondureño en El Salvador

Se trata de Olvin Alexander Mejía, quien falleció en aguas del Pacífico salvadoreño, al parecer frente a las costas de La Libertad, departamento del mismo nombre.

La misma Universidad informó el viernes del fallecimiento por sumersión de Fredy Arnulfo Valle y Alexis Roberto Romero, quienes eran alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil.

La Fuerza Armada de El Salvador indicó hoy en Facebook que una "embarcación de la Marina Nacional recuperó, a una milla náutica entre las playas San Diego y Las Flores, el cuerpo de un joven", del que después precisó que se trataba de Olvin Alexander Mejía, de 20 años.

Los tres jóvenes estudiaban ingeniería civil en el Campus Santa Rosa de Lima, de la Universidad Católica, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el oeste hondureño.

La Universidad informó el viernes del ahogamiento de Fredy Arnulfo Valle y Alexis Roberto Romero, y que Olvin Alexander Mejía estaba desaparecido.

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Según la misma institución, un grupo de sus estudiantes "se encontraba en una gira académica" en El Salvador, y el "lamentable accidente" ocurrió "luego de concluir sus actividades académicas mientras compartían en un espacio de esparcimiento", sin precisar el sitio donde se produjo el ahogamiento.

"En estos momentos de dolor, la Universidad Católica de Honduras eleva nuestras oraciones por el eterno descanso de nuestros jóvenes. Como institución estamos acompañando a sus familiares y compañeros de facultad con cercanía, solidaridad y con todo el apoyo humano e institucional necesario en este momento tan difícil", indicó la casa de estudios superiores en un comunicado.