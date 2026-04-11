Detenido un técnico de ambulancias italiano por matar a ancianos durante su traslado

Agentes del Cuerpo de Carabineros (policía militarizada) de la ciudad de Forlì (norte de Italia) han procedido esta mañana al arresto del sospechoso en la cercana localidad de Meldola.

Se le considera, según un comunicado de los Carabineros, como "presunto responsable del delito de homicidio agravado" por la muerte de una mujer de 85 años durante un traslado sanitario en ambulancia realizado el pasado 25 de noviembre.

Las pesquisas están siendo conducidas desde hace semanas por la Fiscalía de Forlì, que sospecha que sus víctimas podrían ascender a otras cinco, todas mientras estaban en la ambulancia.

El fiscal de esa ciudad de la región de Emilia Romaña, Enrico Cieri, ofrecerá los detalles de esta investigación en una rueda de prensa este lunes a las 10.30 hora local (8.30 GMT).

La Cruz Roja Italiana (CRI), para quien trabajaba el detenido, ha ofrecido en un comunicado su "máxima disposición para colaborar con los investigadores proporcionando toda la ayuda necesaria" y ha confiado en que el caso sea "pronto" aclarado.

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Asimismo, ha recordado que el operador acusado ya había sido apartado de su puesto de trabajo en "vía cautelar" y que desde los primeros días de la investigación "ya no estaba en servicio".

"Los graves hechos indagados por la fiscalía son absolutamente contrarios a los valores y la misión de la CRI en Italia y en el mundo. La asociación es comprometida cada día, con sus más de 150.000 voluntarias y voluntarios, a ayudar a quienes sufren o se encuentran en problemas", ha señalado la Cruz Roja en una nota.

No obstante, las autoridades italianas investigan el caso de al menos otros cinco ancianos asistidos por este operador de ambulancia el pasado año, según avanzan los medios locales.

Un posible caso es el de un hombre de 84 años que, pese a mostrar una buena salud, murió por un fallo cardíaco el pasado 13 de octubre cuando era llevado en ambulancia a una cita con el otorrino, según denunció su hija desde las páginas del periódico 'La Repubblica'.