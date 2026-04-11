Ecuador reporta "incremento histórico" de producción de gas en el campo 'offshore' Amistad

La institución recordó que ejecuta un plan integral de reactivación de pozos que permanecían cerrados o sin producción, mediante técnicas especializadas como los trabajos de 'workover', que consisten en intervenciones realizadas en el interior de pozos de petróleo o gas para recuperar su operatividad, mejorar su rendimiento, incrementar la producción y extender su vida útil.

Para estas actividades se utiliza un 'jack-up', una estructura marina especializada para la intervención de pozos costa afuera.

En el campo Amistad -el mayor yacimiento de gas, ubicado 'offshore' en el Golfo de Guayaquil, muy cerca al límite marítimo con Perú- esta intervención abre la puerta a un incremento progresivo de la producción hasta 90 millones de pies cúbicos diarios en 2027, equivalentes al consumo energético de un millón y medio de hogares ecuatorianos aproximadamente, indicó.

La totalidad del gas producido se destina al sector industrial y a la generación eléctrica, particularmente a la central Termogas Machala, que aporta al suministro de energía del país.

Este incremento de la producción permitirá al Ecuador generar un ahorro estimado de 128 millones de dólares, mediante la sustitución de importaciones de diésel para generación eléctrica.

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Entre los resultados más relevantes, se destaca la intervención del pozo Amistad 6, con un incremento de 6 millones de pies cúbicos diarios a la producción total del campo, contribuyendo de manera directa al abastecimiento energético nacional.

Adicionalmente, los equipos técnicos de Petroecuador identificaron e incorporaron a la producción un nuevo yacimiento denominado Progreso, el cual se integra por primera vez a la operación activa del campo Amistad, evidenciando el potencial exploratorio y productivo del bloque.

Con este descubrimiento, el bloque Amistad abre la posibilidad de incrementar las reservas actuales certificadas de 146 billones de pies cúbicos de gas natural, lo que lo posiciona como un eje estratégico para el desarrollo energético del país, indicó Petroecuador.