EE.UU. deporta a familiares de la portavoz iraní de la crisis de los rehenes de 1979

El Departamento de Estado revocó la residencia permanente, conocida como 'green card', de Seyed Eissa Hashemi, su esposa, Maryam Tahmasebi, y su hijo, quienes se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para procesar su expulsión.

Hashemi, residente en Los Ángeles (California), es hijo de Masoumeh Ebtekar, vicepresidenta de Asuntos para la Mujer de Irán entre 2017 y 2021.

Apodada 'María la gritona' por la prensa internacional durante la crisis de los rehenes de 1971, Ebtekar se hizo conocida por sus discursos y entrevistas en inglés cuando ejerció como portavoz durante el secuestro de 52 estadounidenses durante 444 días en la Embajada estadounidense.

"Elaboró ​​propaganda que mostraba falsamente el trato humano a los rehenes, organizando entrevistas preparadas en las que se presionaba a los rehenes estadounidenses para que describieran su trato en términos positivos", apuntó el Departamento de Estado en un comunicado.

Según Rubio, Hashemi, Tahmasebi y su hijo ingresaron a Estados Unidos en 2014 con visados emitidos por la Administración del entonces presidente Barack Obama.

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Desde el inicio de la guerra con Irán el pasado 28 de febrero, la Administración de Donald Trump también ha revocado el estatus migratorio en Estados Unidos de dos familiares del general de la Guardia Revolucionaria iraní Qasem Soleimaní, asesinado por fuerzas estadounidenses en 2020.