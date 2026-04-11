EE.UU. niega que haya accedido a desbloquear parte de los activos congelados de Irán

"Falso. Las reuniones ni siquiera han comenzado aún", afirmó la fuente oficial estadounidense en un mensaje a los periodistas que viajaron con la Casa Blanca a Islamabad para cubrir las negociaciones.

El desmentido responde a informaciones sobre un supuesto acuerdo para desbloquear fondos iraníes retenidos en Catar y otros bancos internacionales.

Las versiones de prensa, que citaban a una "fuente iraní de alto nivel", aseguraban que el desbloqueo del dinero dependería de que Irán garantizara el paso seguro por el estrecho de Ormuz y el fin de las hostilidades.

Teherán ha mantenido que cualquier acuerdo permanente debe incluir el fin de las sanciones financieras y el cese de la guerra en el Líbano.

Este desmentido de la Casa Blanca se produjo mientras el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mantenía encuentros por separado en Islamabad con el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, y la delegación iraní encabezada por Mohamad Baqer Qalibaf.

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Pese a que la oficina de Sharif informó de que las conversaciones de paz en la capital paquistaní han "comenzado", la delegación estadounidense mantiene que el proceso de negociación formal aún no se ha iniciado.

De momento, se desconoce si las negociaciones se llevarán a cabo de forma directa entre ambas partes o si se mantendrá el formato de "proximidad" o conversaciones indirectas a través del mediador paquistaní.