El Cervantes lleva el Camino de Santiago a Pekín con una experiencia inmersiva

La actividad, que se celebra en la Plaza del Español del centro cultural, propone a los asistentes un recorrido interactivo inspirado en distintas etapas de la ruta jacobea, con espacios que reproducen algunos de sus hitos simbólicos y permiten experimentar de forma lúdica elementos característicos de la peregrinación.

En el recinto, voluntarios ataviados con camisetas azules con el lema "El Camino que te inspira" guían a los visitantes entre recreaciones de enclaves emblemáticos, como el puente de Puente la Reina o los paisajes de Roncesvalles, así como una réplica de la catedral de Santiago de Compostela que marca el final del recorrido simbólico.

Entre las propuestas, los visitantes pueden recoger una credencial de peregrino, interactuar con instalaciones que recrean condiciones del Camino o completar un itinerario simbólico hasta Santiago, reuniendo sellos como en la ruta original para obtener un recuerdo de la jornada.

"Un familiar mío lo hizo antes de la pandemia y no deja de decirme que debería hacerlo yo también. Hoy vengo para autoconvencerme", confesó a EFE una asistente.

La jornada presentó además intervenciones institucionales y testimonios de personas vinculadas al Camino, así como un ciclo de cine con títulos como 'Finisterrae' (2010), de Sergio Caballero, y 'O Apóstolo' (2012), de Fernando Cortizo, junto a actividades paralelas como clases de iniciación al español y otras propuestas culturales abiertas al público.

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La iniciativa forma parte de la promoción internacional del Camino de Santiago, una de las principales rutas culturales de Europa, cuyo origen se remonta al siglo IX y que en 2025 superó los 500.000 peregrinos certificados.

Además de su dimensión histórica, el itinerario se ha consolidado como un modelo de "turismo pausado", vinculado al contacto con la naturaleza y al desarrollo local, con símbolos reconocibles como la concha de vieira o el bastón del peregrino.

Con esta actividad, el Cervantes y Turespaña buscan trasladar ese concepto a un público urbano en China en un formato accesible que combina divulgación cultural y promoción turística, en un momento de impulso de las relaciones bilaterales coincidiendo con la visita que inicia este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al país asiático.