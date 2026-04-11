El negociador iraní Qalibaf llega a Islamabad bajo una "absoluta desconfianza" hacia EE.UU

"Tenemos buena voluntad, pero no confiamos en Estados Unidos debido a las experiencias de las últimas conversaciones", sentenció Ghalibaf tras aterrizar en la capital paquistaní como cabeza de la delegación que negociará este sábado con la parte estadounidense liderada por JD Vance.

El líder del Legislativo iraní denunció que la experiencia previa con Washington ha estado "marcada por el fracaso y el incumplimiento de compromisos", asegurando que en dos ocasiones fueron atacados en medio de procesos de diálogo.

"En menos de un año y en medio de negociaciones, pese a la buena voluntad de la parte iraní, fuimos atacados y se cometieron múltiples crímenes de guerra", declaró a los medios estatales iraníes.

La delegación iraní, que según el medio iraní Tasnim está compuesta por 71 personas, incluye al ministro de Exteriores, Abas Araqchí, al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, al general Ali Akbar Ahmadian, y al gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati.

"Si la parte estadounidense está dispuesta a alcanzar un acuerdo real y a reconocer los derechos del pueblo iraní, también encontrará disposición por nuestra parte (...) Pero si pretenden utilizar las negociaciones para montar un espectáculo estéril y llevar a cabo una operación de engaño, estamos preparados para hacer valer nuestros derechos ", añadió Qalibaf.

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Imágenes publicadas en el canal de Telegram de Araqchí mostraron el interior del avión oficial, donde varios asientos fueron ocupados por mochilas escolares y fotografías de los 168 niños que, según Teherán, murieron en un bombardeo estadounidense contra una escuela en Minab al inicio de la guerra.

La delegación de Estados Unidos, que llegó horas después a Islamabad, cuenta con el enviado especial Steve Witkoff y al asesor Jared Kushner.

Ambos equipos se dirigen ahora a la militarizada "Zona Roja" para iniciar las conversaciones.