El presidente de Corea del Sur se enzarza con Israel por derechos humanos y desinformación

El cruce de declaraciones entre Corea del Sur e Israel comenzó el viernes, cuando el mandatario del país asiático llamó a investigar en la red social X un vídeo compartido por otra cuenta, que afirmaba que soldados de las fuerzas israelíes torturaron "a un niño palestino" y lo tiraron desde un tejado.

"Necesitamos investigar si esto es verdad y, si es así, qué medidas se tomaron", dijo Lee, afirmando acto seguido que el holocausto y los asesinatos cometidos en tiempo de guerra "no son diferentes" al caso de las mujeres coreanas forzadas a servir en burdeles militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

El comentario fue calificado de "inaceptable" por el Ministerio de Exteriores de Israel, que en un comunicado en la madrugada del sábado lamentó que Lee citara una cuenta "conocida por difundir desinformación y falsedades" sobre el estado hebreo.

El vídeo en cuestión data de septiembre de 2024, cuando imágenes publicadas en las redes sociales mostraron el momento en que soldados israelíes empujaron al vacío el cuerpo inerte de al menos una persona, que se desconoce si estaba viva en ese momento, un vídeo ampliamente difundido por medios internacionales.

El ministerio de Exteriores israelí afirmó hoy que el incidente fue "investigado exhaustivamente y abordado hace dos años", y acusó a Lee de no condenar los ataques recientes de Irán y del grupo chií libanés Hizbulá contra Israel.

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Frente a las críticas de Israel, Lee regresó este sábado a las redes sociales para hacer pública su decepción.

"Es decepcionante que no reflexione ni una vez sobre las críticas de las personas de todo el mundo que sufren y luchan debido a sus incesantes acciones contrarias a los derechos humanos y al derecho internacional", lanzó el presidente del país asiático en X.

El mandatario añadió que el vídeo en cuestión muestra una situación real, que empujó a Estados Unidos a pedir explicaciones a Israel, y concluyó llamando a respetar el derecho internacional humanitario.

El Ministerio de Exteriores surcoreano, por su parte, afirmó este sábado en un comunicado que Israel "malinterpretó" las declaraciones de Lee.

"Expresaban sus convicciones sobre los derechos humanos universales, más que una opinión sobre un tema específico", indicó la cartera.