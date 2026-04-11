Emiratos dice que hacer frente a Irán para desbloquear Ormuz es una "necesidad colectiva"

"La interrupción y las amenazas al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz por parte de Irán confirman que hacer frente a esta conducta ya no es una opción, sino una necesidad colectiva", dijo el Ministerio de Exteriores emiratí en un comunicado tras la intervención de su ministro de Estado, Shakhboot bin Nayhan, en la Conferencia del Océano Índico celebrada en Mauricio.

El diplomático señaló que utilizar las rutas marítimas como táctica de presión o "herramienta de chantaje político" constituye "un comportamiento inaceptable que trasciende las fronteras regionales y amenaza la estabilidad de la economía global y las cadenas de suministro".

Bin Nahyan dijo que Emiratos sigue de cerca el anuncio del alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán como preludio a una negociación de un acuerdo de paz, pero insistió en que se necesita una "mayor aclaración sobre los términos" de este pacto para garantizar el compromiso de Irán.

En especial, Abu Dabi pide "pleno compromiso" de Irán para que detenga definitivamente sus ataques de represalia contra instalaciones militares y civiles -además de infraestructura energética- de los países árabes del golfo Pérsico, así como "la reapertura completa e incondicional del estrecho de Ormuz".

El ministro de Estado de Exteriores emiratí recordó que por Ormuz transita el 25 % del gas natural y el 20 % del petróleo mundial, mientras que el 70 % de las necesidades internacionales de productos petroquímicos provienen del golfo Pérsico, así como el 33 % de los fertilizantes.

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"Esto hace que cualquier amenaza al estrecho afecte directamente a la seguridad alimentaria mundial. En base a esto, responsabilizar plenamente a Irán de cualquier interrupción en vías marítimas vitales no es solo una postura política, sino un compromiso con el estado de derecho internacional y la protección del comercio mundial", indicó.

En este sentido, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que "proteja la libertad de navegación" y afirmó que "debe unirse para reabrir completamente el estrecho de Ormuz".