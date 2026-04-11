Investigación boliviana sobre Monja Alférez revela otras mujeres travestidas en la colonia

"Lo que más me ha gustado es que al buscarla a ella encontré a otras mujeres que se travistieron también en la colonia", dijo a EFE la literata boliviana Mónica Navia, que esta semana presentó su libro 'Olvido y memoria de Catalina de Erauso' en la Carrera de Literatura de la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Navia se acercó a la historia de De Erauso (1592-1650) para buscar las huellas de su paso por el territorio colonial español de Charcas, que es la actual Bolivia, donde vivió en las ciudades de Potosí, La Plata (Sucre), Cochabamba y La Paz, y donde cometió crímenes e incluso integró una expedición en busca de El Dorado.

La Monja Alférez, conocida así porque salió de España siendo novicia y en América se disfrazó de hombre para ejercer como soldado de la conquista, llegó a Charcas huyendo de Chile tras haber "asesinado involuntariamente" a su hermano, según la investigación realizada por Navia, basada en la autobiografía del legendario personaje y en archivos coloniales de Potosí y Sucre.

Lo que despertó su mayor interés es que durante la investigación encontró documentos históricos y judiciales que hablaban de varias mujeres que se vestían de hombres transgrediendo las normas de la época.

Algunas optaban por esa vestimenta probablemente por razones de género y lesbianismo, otras para encontrarse con un amante o "hacer fechorías", o como un acto de autonomía para "participar con mayor libertad en espacios públicos", según Navia, que dedica un capítulo de su libro a 'Las damas travestidas de Charcas'.

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Algunos casos pasaron desapercibidos, pero otros quedaron registrados con detalles en los documentos.

Navia destaca la referencia al asesinato en 1597 en La Plata de Beatriz Gonzáles por parte de su esposo, un alto funcionario, tras haber descubierto que tenía una relación de dos años con un amante, al que, según detallan los documentos judiciales, visitaba "en hábito de hombre, con unos calzones de terciopelo negro y unos zapatos negros y un sombrero negro y un capote de color del sayo que traía vestido".

En otro caso de 1804 se describe que una mujer, Martina Bilbao, demandó a Antonio Yta por haber contraído hace cuatro años un matrimonio "bajo la creencia de que era varón porque estaba en traje de tal", pero con el paso del tiempo se estableció "que en realidad era mujer vestida de hombre".

Yta defendía, según el expediente, que no podía consumar el matrimonio por haber hecho voto de castidad, aunque finalmente, tras una confesión, se estableció que su nombre era María Yta y había vivido con el apelativo de Antonio durante diez años entre Roma, Buenos Aires, Potosí y La Plata.

La literata también resalta una historia de 1635 en Potosí sobre una mujer apodada La Tenienta, que se vestía de hombre para entrar a una prisión y participar con su pareja, el carcelero, en maltratos contra los presos, un caso escandaloso que derivó en juicio.

"Hallar a Catalina me ha hecho encontrar a mujeres que, travestidas también en hábito de hombre, realizaban acciones que recibieron condena por el hecho de travestirse o por acciones relativas al travestismo", apuntó.

La investigación estableció diez historias parecidas en la colonia, afirmó Navia, que destaca la paradoja de que a De Erauso luego "se la perdonara" con reconocimientos de parte de la corona española y se admitiera que volviera a ser monja mientras que en los otros casos hubo persecución y condena.