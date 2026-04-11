Irán acepta las negociaciones de paz de "buena voluntad", pero desconfía de EE.UU.

"En dos ocasiones anteriores nos atacaron mientras estábamos en negociaciones diplomáticas", argumentó en declaraciones a la prensa antes de intervenir en un acto público en Madrid contra las "agresiones imperialistas" de EE.UU. e Israel.

Añadió que Irán está preparado para las dos opciones: "Primero, la diplomacia, que siempre ha sido nuestra preferencia, y segundo, la defensa de nuestra nación".

Y añadió: "Como saben, hemos sido perfectamente capaces de defender a nuestra nación durante esta guerra de agresión".

"La clave en la mesa de negociación para lograr la paz -explicó el embajador- es, ante todo, reconocer y respetar el derecho de la nación iraní en todos y cada uno de los aspectos", apuntó en referencia al "derecho a desarrollar tecnología, el derecho a vivir en paz, el derecho al desarrollo"

"Tenemos dos opciones: o una nación que vive con dignidad, que no es simplemente una nación, sino una civilización, o hablar, como escribió y tuiteó (el presidente de EE.UU.) Donald Trump, de cómo sembrar el terror en una civilización", comentó.

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Preguntado por el papel de Israel en las negociaciones, aseguró que "siempre ha socavado cualquier esfuerzo de paz, cualquier intento de solución", pues solo piensa "en la guerra, la violencia, los asesinatos, los crímenes y el genocidio".