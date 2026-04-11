Más de 92.000 afectados por lluvias, que dejan 15 muertos, en lo que va de 2026 en Ecuador

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta este viernes se habían registrado 28.366 viviendas afectadas y 243 destruidas, así como 40 puentes afectados y 34 destruidos, al igual que 60,81 kilómetros de vías dañadas.

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 43.268 personas impactadas, seguida por Los Ríos (27.312), Esmeraldas (10.694), El Oro (8.866), Manabí (5.051), Loja (3.955), Santa Elena (3.559) y Chimborazo (1.388).

Según la SNGR, desde el pasado 1 de enero hasta el martes de esta semana se habían registrado 2.280 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 196 municipios y 696 parroquias (subdivisiones dentro de los municipios, urbanos o rurales).

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja se encuentran Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.