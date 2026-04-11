México y EE.UU. dialogan sobre prioridades compartidas y fortalecimiento bilateral

En un mensaje en redes sociales emitido este sábado, la SRE indicó que esta semana se entrevistó con Johnson "para conversar de los distintos temas de la agenda compartida".

En este marco, "reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración sustentados en los principios que guían la relación bilateral para traer bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera", añadió la dependencia.

Por su parte Johnson, también en redes sociales, apuntó que en la reunión con Velasco, nuevo titular de la SRE, dialogaron "sobre las metas compartidas de nuestros países y la importancia de seguir colaborando para fortalecer esta cooperación histórica y que continúe dando resultados en beneficio de ambas naciones".

Johnson felicitó a Velasco por su nombramiento y le deseó el mayor de los éxitos en su gestión, "mientras seguimos avanzando esta relación bajo el liderazgo del presidente (estadounidense) Donald Trump y la presidenta (mexicana) Claudia Sheinbaum".

El Senado de México ratificó el pasado miércoles a Roberto Velasco como nuevo canciller del país, tras haber sido propuesto al cargo por la mandataria Sheinbaum.

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Con 81 votos a favor y 30 en contra, la Cámara alta avaló que Velasco, de 38 años, asuma la titularidad de la SRE, tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, hace una semana, por cuestiones de salud.

Durante su comparecencia ante el Senado, Velasco aseguró que no cederá en materia de soberanía frente a Estados Unidos, buscará regular los flujos migratorios y respaldará la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto de creciente tensión comercial y migratoria con Washington.

Velasco delineó una política exterior basada en la "cooperación sin subordinación", con énfasis en seguridad, integración regional y comercio, así como en el fortalecimiento de vínculos con Canadá, América Latina, Asia-Pacífico y Cuba.

El nuevo canciller, de 38 años, llegó al cargo tras su experiencia previa en el manejo de la agenda diplomática de la región, luego de haberse desempeñado como subsecretario para América del Norte en la SRE.