Policía boliviana detiene a 11 personas y destruye 46 laboratorios de cocaína

El Viceministerio de Defensa Social, a cargo de la lucha antidroga, señaló en un comunicado que la operación "Tormenta del Trópico" se realizó entre el 8 y el 10 de abril en los municipios de Entre Ríos, Bulo Bulo y Villa Tunari, donde están varios sindicatos de productores de hoja de coca del país.

“Este esfuerzo permitió intervenir estructuras vinculadas a la producción y logística de sustancias controladas”, señaló el titular de ese institución, Ernesto Justiniano, que ejerce como zar antidroga.

Además, se eliminaron 8.800 litros de la denominada ‘agua rica’, una sustancia que una vez procesada podía haber sido transformada en 333 kilos de cocaína, indicó el viceministerio.

Los agentes antidroga también confiscaron tres viviendas, cuatro rifles y dos pistolas, además de siete vehículos, una motocicleta y 1.500 litros de gasolina.

La intervención provocó el jueves la reacción de campesinos cocaleros que intentaron enfrentarse con palos y piedras a los agentes, que usaron gases lacrimógenos para dispersar esa protesta sin mayores consecuencias.

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Las autoridades calculan que en el país existen 40.000 hectáreas de arbustos de hoja de coca, de los que solo 22.000 hectáreas están amparadas por una ley promulgada por el Gobierno de Evo Morales en 2017.

En Bolivia, las hojas de coca tienen usos legales medicinales, culturales y en la producción de infusiones y energéticos, pero la planta también es procesada de forma ilícita como materia prima de la cocaína.

Según estimaciones del viceministerio de Defensa Social, en Bolivia se producirían alrededor de 300 toneladas de cocaína al año, de las que se decomisan poco más del 10 %.