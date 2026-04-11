Retienen a una persona tras detonaciones fuera de local donde estaba el fiscal de Ecuador

En un comunicado, apuntó que el dispositivo de seguridad de Alarcón activó los protocolos de protección ante la presencia de un vehículo "en actitud sospechosa en las inmediaciones del lugar donde se encontraba".

"Tras reportarse detonaciones en el sector, el equipo de seguridad evacuó a la autoridad y ejecutó las acciones de verificación correspondientes", señaló al apuntar que durante la intervención el vehículo fue interceptado y su ocupante fue retenido, "constatándose que portaba un arma de fuego".

El sujeto fue puesto a órdenes las autoridades competentes mientras unidades especializadas de la Policía Nacional ejecutan las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, afirma el escrito.

Este incidente pone de manifiesto la existencia de riesgos que son materia de evaluación por las autoridades competentes, en el contexto del ejercicio de las funciones del fiscal general del Estado y de las acciones que impulsa la institución en la lucha contra la corrupción y las estructuras delictivas, anotó.

La Fiscalía informó de que Alarcón se encuentra "fuera de peligro" y reiteró su compromiso de continuar ejerciendo sus funciones en estricto apego a la Ley y en defensa del interés publico.

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Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.