Un turista alemán es retenido en aeropuerto colombiano por presunción de turismo sexual

El caso ocurrió en esa terminal aérea del departamento del Valle del Cauca, donde el extranjero aseguró que visitaba el país por primera vez para conocer ciudades como Cali, Medellín y Cartagena.

Sin embargo, "al verificar su historial de ingresos al país, oficiales hallaron registros de anteriores visitas en estas ciudades, especialmente en Medellín", señaló Migración Colombia, lo que llevó a una entrevista ampliada y a la aplicación de la medida administrativa de inadmisión.

Como parte del procedimiento, las autoridades también inspeccionaron su equipaje, en el que encontraron múltiples elementos y medicamentos de uso sexual que, sumados a las inconsistencias detectadas, permitieron concluir que el propósito del viaje era distinto al declarado.

Según la entidad, este caso cumple con un patrón reciente detectado en distintos puntos de entrada al país, especialmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde algunos extranjeros supuestamente intentan ingresar por rutas alternas con destino final en Medellín.

"Colombia no es ni será un destino turístico para desarrollar prácticas que vulneran la dignidad humana", afirmó la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, citada en un comunicado.

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En lo corrido de 2026, cerca de 40 extranjeros han sido inadmitidos en el país por situaciones relacionadas con presunto turismo con fines de explotación sexual, una tendencia que, según la autoridad migratoria, ha evolucionado en sus formas de operación y continúa siendo objeto de vigilancia en todo el país.