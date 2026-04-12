Al menos 13 muertos en un nuevo episodio de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur

"Trece civiles murieron y cinco resultaron heridos en un brutal ataque contra la aldea de Maker Abior. Todas las víctimas eran residentes desarmados", declaró a EFE el ministro de Información de la zona administrativa de Abyei, donde se encuentra la citada aldea, Yohannes Akol Ngor.

El mandatario describió el asalto como un ataque deliberado contra población civil desarmada y lamentó que se produjera pese a que la administración local había tomado "medidas inmediatas" para evitar una mayor escalada de la violencia.

La administración local informó de inmediato a la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) y a las autoridades sudanesas para tratar de evitar represalias y una mayor escalada.

"Esta violencia corre el riesgo de desencadenar ataques de venganza, especialmente porque hay civiles misseriya desplazados por la guerra que han sido acogidos pacíficamente en Abyei. Debemos garantizar que estén protegidos", advirtió el ministro.

Un testigo presencial, Deng Akot, afirmó a EFE que presuntos hombres armados de la comunidad misseriya fueron los autores del ataque: "Llegaron por la noche y abrieron fuego contra los civiles. Trece personas murieron en el acto y cinco resultaron gravemente heridas", relató.

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Los heridos fueron evacuados a la ciudad de Abyei para recibir atención médica.

La región de Abyei es un territorio en disputa entre Sudán y Sudán del Sur, por lo que se encuentra bajo supervisión de la UNISFA, y ha sido durante mucho tiempo un foco de violencia intercomunitaria, en particular entre los nómadas misseriya, que migran estacionalmente por la zona con su ganado, y los Ngok Dinka, que son en su mayoría agricultores sedentarios.

En octubre de 2025, al menos doce personas murieron tras la deserción de combatientes en una fuerza conjunta destinada a contener choques tribales en esta región.