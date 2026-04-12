Arabia Saudí repara oleoductos y normaliza el suministro de crudo tras ataques iraníes

En un comunicado, el Ministerio anunció que se restableció plenamente el bombeo en el oleoducto Este-Oeste, principal ruta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en el estrecho de Ormuz, y que se recuperaron los volúmenes perdidos en el campo Manifa, que ascienden a aproximadamente 300.000 barriles por día.

En cuanto al campo de Khurais, los trabajos para restablecer su plena capacidad de producción continúan, y se anunciará su finalización en cuanto concluyan.

El Ministerio recordó que estos avances se producen tres días después de los ataques contra estas instalaciones, que derivaron en la pérdida temporal en la producción del reino.

"Esta rápida recuperación refleja la alta capacidad de respuesta operativa y la eficiencia en la gestión de crisis de Aramco y del sistema energético del Reino", destacó el Ministerio, que añadió que estos avances "mejoran la fiabilidad y la continuidad del suministro a los mercados locales y globales, y apoyan la economía mundial".

Los ataques, que afectaron a instalaciones de producción, transporte, refinación y petroquímicas en varias regiones del país, se produjeron en el marco de la escalada regional derivada de la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel a finales del pasado mes de febrero.

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Entre las consecuencias iniciales figuraron interrupciones en refinerías como Ras Tanura, SATORP en Jubail, SAMREF en Yanbu y la de Riad, así como impactos en el procesamiento de gas.

Con esta restauración parcial, Arabia Saudí busca mitigar los efectos de la volatilidad en los mercados energéticos y reforzar su rol como proveedor fiable de petróleo, en un contexto de restricciones en las rutas marítimas clave del Golfo.