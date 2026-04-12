Autoridades haitianas investigan causas de tragedia en monumento al norte del país

De acuerdo a datos preliminares de la dirección de Protección Civil el lugar estaba abarrotado de personas y, en determinado momento, se produjo una estampida con "numerosos" casos de asfixia y pérdidas de conciencia.

"La PNH informa de la apertura de una investigación para determinar las circunstancias exactas de esta tragedia, al tiempo que hace un llamamiento a la calma a la población para evitar rumores", dijo el organismo en su página de Facebook.

Además, el ministro de Cultura y Comunicación, Emmanuel Menard, destacó que al menos 17 cadáveres se encuentran en un hospital cercano y otros 13 en el lugar de los hechos, mientras el centro de salud también atiende a un número indeterminado de heridos.

"He dado instrucciones para que se suspendan todas las visitas a la Ciudadela hasta nuevo aviso. Me comprometo a que se inicie la investigación, para que todo el mundo sepa lo que ha ocurrido y se determinen las responsabilidades de acuerdo con la ley", ha declarado el ministro.

A raíz de ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) expresó este domingo "su más sincero pésame a las familias de las víctimas" de la trágica estampida ocurrida en la Ciudadela de Henri, designada en 1992 Patrimonio Mundial de la Humanidad por esa oficina de las Naciones Unidas.

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Asimismo, la embajada de Francia en Haití emitió "sus más sinceras condolencias" a las familias y allegados de las numerosas víctimas.

Por su parte, el encargado de negocios estadounidense en Haití, Henri T. Wooster, y todo el personal de la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, han expresado "sus más sinceras condolencias" a las familias y allegados de las personas que perdieron la vida durante el trágico incidente ocurrido en la Ciudadela Henri o Laferrière.

La Ciudadela Henri es una enorme fortaleza construida a principios del siglo XIX, pocos años después de la independencia haitiana de Francia.

El lugar contó el sábado con una mayor afluencia de personas debido a las festividades tradicionales.