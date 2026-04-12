Candidato presidencial peruano Roberto Sánchez lleva desayuno a cárcel para Pedro Castillo

Sánchez, que ha hecho campaña en nombre de Castillo con el sombrero de campesino chotano que le llevó al exmandatario a ganar las elecciones de 2021, desayunó con sus padres y otros candidatos de su partido en los exteriores de Barbadillo, la cárcel exclusiva para presidentes de Perú, donde actualmente hay cuatro exgobernantes recluidos.

El izquierdista fue ministro durante el Gobierno de Castillo e integró en las listas de Juntos por el Perú a los miembros de Todo con el Pueblo, el partido creado por el expresidente, que no logró inscribirlo a tiempo para participar en estas elecciones generales.

Entre ellos se encuentran los hermanos del exgobernante José Mercedes e Irma Castillo, así como su cuñada, Lilia Paredes, y el sobrino Cledin Vásquez Castillo.

Castillo cumple en la cárcel de Barbadillo una condena de 11 años y 5 meses de cárcel por el intento de golpe de Estado protagonizado el 7 de diciembre de 2022, cuando ordenó clausurar el Parlamento e intervenir la Judicatura ante la posibilidad de que el Congreso, dominado por una tenaz oposición, lo destituyera luego de salir a la luz indicios de corrupción en su administración.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

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En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.