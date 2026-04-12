Con dos tercios escrutados, Magyar apunta a una mayoría de dos tercios en el Parlamento

Tras el recuento de 72,4 % de las papeletas, la oposición logró 138 de los 199 escaños, frente a 54 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán, que gobernó el país centroeuropeo desde 2010 con mayoría absoluta.

El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, superaba a las 21.55 hora local (19.55 GMT) por la mínima el umbral del 5 %, que le daba 7 escaños.

En caso de confirmarse esta "súper mayoría" (a partir de 133 escaños), Tisza podría cumplir su promesa electoral de reconstruir el Estado de Derecho en Hungría, que el sistema Orbán había reformado a su gusto, con una nueva Constitución, leyes que limitaban la libertad de prensa y otros derechos fundamentales.

El propio Orbán reconoció este domingo su derrota en las elecciones y felicitó a Magyar, un antiguo correligionario suyo, por la victoria en las urnas.

"Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar", dijo ante sus seguidores el mandatario magiar.