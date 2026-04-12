Costa felicita nuevo presidente Irak y confía en que facilite la formación de un Gobierno

"Felicidades a Nizar Amedi por su elección como presidente de la República de Irak. Este paso debería allanar el camino para la formación de un Gobierno", dijo Costa a través de un mensaje en redes sociales.

El portugués añadió que "es fundamental contar con instituciones estatales sólidas y estables para hacer frente a los graves retos que se avecinan y para preservar los avances logrados en los últimos años" y afirmó que la Unión Europea "sigue apoyando firmemente la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de Irak".

El Parlamento de Irak eligió este sábado a Amedi como nuevo presidente de la República tras una sesión del Legislativo que fue boicoteada por importantes bloques políticos y que tuvo lugar después de varios aplazamientos desde las elecciones parlamentarias celebradas en noviembre.

La elección del presidente, un cargo testimonial que recae tradicionalmente en un político kurdo como parte del sistema iraquí de cuotas sectarias, es fundamental porque el candidato electo tiene un plazo de 15 días para encargar al líder del bloque parlamentario mayoritario la formación de Gobierno y la designación de un primer ministro.

La delicada formación de Gobierno en Irak se topa con las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, las dos potencias que han condicionado la política y la economía del país árabe en las últimas décadas, y que han advertido a Bagdad de que no se alinee con su rival.