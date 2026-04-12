EE. UU. e Irán cierran sin acuerdo 21 horas de negociación, pero dejan abierto el diálogo

En total, 21 horas de negociaciones entre contacto directo de ambas partes con la mediadora Pakistán, así como intercambio de textos con entendimientos en varios temas, aunque también divergencias en al menos dos o tres puntos, sobre todo en el asunto nuclear y en la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al amanecer de este domingo, el vicepresidente de Estados Unidos y jefe de la delegación, JD Vance, dejó claro en una comparecencia ante los medios que se va de la capital paquistaní con buenas noticias, al haber llevado a cabo "conversaciones sustanciales" con Irán.

Aunque también con malas noticias, la falta de un pacto para terminar con la guerra iniciada por Washington y Tel Aviv contra el territorio iraní el pasado 28 de febrero, que se buscaba en estas negociaciones como parte de la tregua de dos semanas iniciada esta semana.

Vance, que apenas dejó que se formularan preguntas en su comparecencia, indicó que han realizado una propuesta que catalogó de "muy simple" para Irán: un "método de entendimiento".

Esta es su "mejor y última oferta" a la espera de que los iraníes la acepten, señaló en una rueda de prensa en la que los otros dos líderes de la delegación -el enviado especial, Steven Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump- no se pronunciaron.

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Y es que esta ha sido la tónica de los representantes estadounidenses durante las negociaciones. Es más, Vance no quiso entrar en detalles del contenido de las conversaciones, porque no quiere "negociar esto en público después de haber negociado durante 21 horas en privado".

Igualmente, el principal escollo para Washington para no alcanzar un consenso ha sido el asunto nuclear.

"El hecho es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear, ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente", aseveró Vance, como parte de esas "líneas rojas" que Irán - dice el político- no ha aceptado.

"¿Vemos un compromiso de voluntad por parte de los iraníes de no desarrollar un arma nuclear, no solo ahora, no solo dentro de dos años, sino a largo plazo? Todavía no lo hemos visto", dijo.

El eje central del conflicto ha sido el enriquecimiento de uranio, dado que Washington exige el "cero enriquecimiento" para impedir que Irán pueda desarrollar un arma nuclear, mientras que Teherán defiende su derecho a mantener un programa nuclear con fines pacíficos y reclama el levantamiento de las sanciones.

A principios de 2026 se reanudaron varias rondas de conversaciones nucleares indirectas en Omán y Ginebra, pero el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel iniciaron la ofensiva contra Irán que interrumpió todo atisbo de avance.

Aunque Estados Unidos no se pronunció al respecto, la delegación iraní -encabezada por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf- sí dijo que la inclusión de este punto es una de las notas discordantes del pacto.

"Irán no tiene prisa, y a menos que EE.UU. acepte un acuerdo razonable, no habrá cambios en la situación del estrecho de Ormuz", indicó hoy a la agencia iraní Mehr una fuente iraní informada sobre las conversaciones.

Una de las condiciones en el pacto alcanzado esta semana es la reapertura de esta vía marítima, donde circulaba alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial de petróleo.

Irán ha implementado un protocolo de paso seguro de dos semanas en el estrecho de Ormuz, condicionándolo a la coordinación directa con sus Fuerzas Armadas y siempre que la otra parte cumpla sus compromisos durante la tregua.

La mediadora Pakistán pidió a las partes en conflicto que sigan cumpliendo con su compromiso con el alto el fuego de dos semanas, dijo el ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, en un comunicado.

Asimismo, apuntó que su país "seguirá desempeñando un papel fundamental para facilitar el diálogo y la interacción entre Irán y Estados Unidos en el futuro", aseveró, dando a entender que las negociaciones entre Washington y Teherán no han colapsado.