El segundo partido del Gobierno sudafricano elige como líder al alcalde de Ciudad del Cabo

Hill-Lewis, de 39 años, fue elegido en el congreso federal del partido celebrado en la ciudad de Johannesburgo (norte), un paso importante para reunir fuerza electoral de cara a los comicios municipales previstos este año y a las elecciones generales de 2029.

"La pregunta es si la AD puede liderar el país, si podemos convertirnos en el partido más grande del Gobierno nacional. Y, como vuestro nuevo líder electo, mi respuesta es un rotundo sí (...) No me conformo con ser un socio menor en un gobierno de coalición", afirmó el político en su discurso de aceptación.

"Pasamos años construyendo un partido que pudiera ser una oposición fuerte. Luego, construimos un partido que pudiera gobernar. Ahora, debemos construir el partido más grande de Sudáfrica", añadió.

Hill-Lewis confirmó en febrero pasado que competiría para suceder a John Steenhuisen, quien a principios de ese mes adelantó que no buscaría la reelección como líder de la AD, y que se concentraría en su labor como ministro de Agricultura en medio de un grave brote de fiebre aftosa.

Steenhuisen encabeza la formación desde 2020 y actualmente forma parte del Gobierno de unidad nacional, constituido tras las elecciones generales del 29 mayo de 2024, en las que ningún partido obtuvo mayoría absoluta.

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El Gobierno de coalición se formó en junio de 2024, cuando la AD y el histórico Congreso Nacional Africano (CNA), junto con otras formaciones menores, acordaron gobernar conjuntamente después de que el CNA perdiera la mayoría parlamentaria que tenía desde 1994, cuando se instauró la democracia en el país tras décadas en las que rigió el régimen segregacionista del apartheid.

Considerado favorito para suceder a Steenhuisen, Hill-Lewis defendió entonces la decisión de la AD de integrarse en el Ejecutivo.

Hill-Lewis, que es alcalde de Ciudad del Cabo desde 2021, fue anteriormente diputado y jefe de gabinete del exlíder del partido Mmusi Maimane, el primer dirigente negro en encabezar la AD.

La formación, que históricamente ha representado a la minoría blanca del país, cuenta con el 22 % de los escaños en la Cámara baja del Parlamento, frente al 41 % del CNA.

La AD pasó de ser la principal fuerza de oposición a convertirse en socio clave en el Ejecutivo de coalición tras las elecciones de 2024.