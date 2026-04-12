Elecciones de Hungría, cruciales para el futuro de Orbán, de camino a participación récord

Según los datos de la Comisión Electoral de Hungría (NVI), a las 13.00 hora local (11.00 GMT) un 54 % de los más de 8,1 millones de ciudadanos con derecho a voto ya habían acudido a los más de 10.000 colegios electorales.

En las elecciones de hace cuatro años la participación a esta hora era del 40 %, mientras que en 2018 fue del 42,3 %.

Los húngaros deciden hoy si mantienen en el poder a Orbán, que gobierna en el país desde 2010 con mayorías absolutas en el Parlamento, o si eligen al opositor conservador, Péter Magyar y su partido, el Tisza.

El portal independiente 444.hu señala que la participación aumentó en mayor medida en las zonas urbanas y grandes ciudades, mientras que en las aldeas rurales el alza fue menor, afirmando que "esto es una bastante mala noticia para el Fidesz".

Si continúa este ritmo de participación, se podría llegar a superar el 80 % de aquí al cierre de los colegios a las 19.00 hora local (17.00 GMT), frente al 69,6 % registrado en 2022.

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Tanto Orbán como Magyar se mostraron optimistas después de depositar su voto esta mañana y ambos aseguraron que ganarán las elecciones de hoy.

"Nadie debe tener miedo, hoy habrá un cambio de sistema en Hungría. Millones de húngaros harán historia. No hay de quién tener miedo", dijo Magyar a la prensa después de votar y en clara alusión a Orbán subrayó que "el Estado mafioso ya no tiene poder sobre ningún ciudadano húngaro".

"He venido para ganar", afirmó por su parte Orbán tras votar y agregando que en el caso de una "enorme" derrota dimitiría de la presidencia de su partido, el Fidesz.

Preguntado si éstas serían sus últimas elecciones en caso de una derrota clara, Orbán respondió: "de ninguna manera, soy un hombre joven, éstas no serán mis últimas elecciones".

Las últimas encuestas ante las elecciones, del instituto Idea, aseguran que 50 % de los votantes apoyará al Tisza y un 37 % al Fidesz, mientras que la formación de extrema derecha Nuestra Patria se encuentra en el 4 %, cerca del umbral mínimo del 5 % necesario para acceder al Parlamento.

Tras el cierre de los colegios electorales no habrá estimaciones ni proyecciones de intención de voto, por lo habrá que esperar a los datos del recuento, que se espera en torno a las 22.00 local supere ya el 90 % para determinar con ciertas garantías un resultado.