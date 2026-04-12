Emiratos Árabes Unidos dice que "el estrecho de Ormuz nunca ha sido de Irán para cerrarlo"

"El estrecho de Ormuz nunca ha sido propiedad de Irán como para que este pueda cerrarlo o restringir la navegación a través de él", escribió el también Al Jaber, también director general y consejero delegado de ADNOC, en su perfil oficial de X.

En un escueto mensaje, el ministro emiratí afirmó que "cualquier intento de hacerlo no es meramente una cuestión regional, sino más bien una interrupción de una arteria económica mundial vital y una amenaza directa para la seguridad energética, alimentaria y sanitaria de todas las naciones".

"Este comportamiento es ilegal, peligroso e inaceptable, y el mundo no puede permitirse tolerarlo ni permitir que suceda", agregó Al Jaber.

El ministro emiratí afirmó que desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán, al menos 22 buques han sido objeto de ataques, 10 tripulantes han fallecido, aproximadamente 20 000 marineros se encuentran varados y no pueden transitar con seguridad, y alrededor de 800 buques comerciales se encuentran varados, incluidos casi 400 petroleros.

En esta jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país tomará el control del estrecho de Ormuz "con efecto inmediato" después de que las negociaciones con Irán en Pakistán finalizaran sin un acuerdo para su reapertura.