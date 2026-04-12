IATA pide a Colombia mejorar movilidad en aeropuerto de Bucaramanga bloqueado por protesta

En un comunicado, el gremio señaló que, tras las protestas de campesinos en el departamento de Santander, "se hace un llamado a las autoridades nacionales y locales para que se garanticen las condiciones de movilidad y seguridad en las inmediaciones y accesos al aeropuerto", con el fin de mantener la continuidad del servicio.

La IATA reiteró el compromiso de la industria con la conectividad aérea en Colombia, especialmente en Bucaramanga, que tiene el principal aeropuerto del oriente del país, y subrayó que la seguridad de pasajeros y trabajadores "será siempre la prioridad".

El Aeropuerto Internacional Palonegro retomó operaciones el viernes tras dos días de afectaciones por bloqueos liderados por campesinos que protestan contra el aumento del impuesto predial derivado de la actualización catastral.

Aunque la terminal volvió a funcionar con normalidad, el acceso terrestre continúa limitado, lo que obliga a muchos viajeros a desplazarse a pie o en motocicletas para poder llegar o salir del aeropuerto, en medio de controles irregulares en distintos puntos de las vías.

Según el comunicado, los hechos recientes han dificultado el ingreso del personal en tierra y el abastecimiento de combustible, lo que puso en riesgo la continuidad de la operación aérea.

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Las afectaciones en la movilidad también han tenido consecuencias en otros sectores, como en la celebración de actos culturales como el concierto del cantante Ricardo Montaner, previsto para el sábado en Bucaramanga, que fue aplazado por dificultades logísticas, según informaron los organizadores.