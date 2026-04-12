Irán detiene a otros 170 sospechosos por supuesto espionaje para Israel y EE. UU.

El Comando de la Policía iraní indicó que 50 personas fueron arrestadas por su presunta participación en una red organizada que recopilaba y transmitía información sensible a los "enemigos", en alusión a Israel y Estados Unidos, sin precisar en qué ciudades se llevaron a cabo las detenciones, informó la agencia IRNA.

Los detenidos enviaban ubicaciones de instalaciones clave, infraestructuras de servicios, puestos de control y posiciones de fuerzas de seguridad, facilitando así posibles ataques.

En paralelo, la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria anunció la detención de otras 123 personas y la desarticulación de varias redes en las provincias de Hamedán (oeste), Semnán (norte) y Guilán (norte).

Según el comunicado, en Guilán fueron desarticuladas varias redes con la detención de 102 personas, acusadas de planear actos de sabotaje y generar inseguridad en zonas urbanas.

En Hamedán, 18 personas fueron arrestadas por su presunta vinculación con grupos monárquicos, contactos con Israel y actividades mediáticas consideradas hostiles.

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La Guardia señaló que estos individuos buscaban llevar a cabo actos de sabotaje, además de transmitir información sobre centros sensibles.

Además, indicó que durante las operaciones se incautaron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y dispositivos satelitales.

Las autoridades iraníes instaron a la población a colaborar informando sobre cualquier actividad sospechosa, en un contexto de alta tensión regional y de recientes desarrollos en materia de seguridad.

Tras el comienzo de la guerra con Israel y Estados Unidos, Irán lanzó esta campaña de detenciones de personas supuestamente vinculadas a grupos de la oposición en el extranjero o “mercenarios” y “espías” de Tel Aviv y Washington, lo que ha resultado en más de un millar de arrestos.